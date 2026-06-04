IMPALA sceglie ReDisco come partner per la sostenibilità: recuperati 1,2 milioni di vinili, Cd e Dvd

IMPALA, associazione di produttori musicali indipendenti, rafforza il proprio impegno ambientale sostenendo ReDisco, il programma di riciclo dei supporti musicali promosso da FÉLIN e riconosciuto come organizzazione di riferimento per la sostenibilità nell’ambito dell’iniziativa “Organisation with a Cause”.

Fondata nel 2023 dalla Federazione nazionale francese delle etichette e dei distributori indipendenti, ReDisco si occupa del recupero di CD, vinili e DVD invenduti o non più desiderati, destinandoli a nuovi utilizzi attraverso processi di riciclo e trasformazione. I materiali raccolti vengono infatti convertiti in oggetti di uso quotidiano oppure reimpiegati nella produzione di nuovi vinili.

L’iniziativa ha già raggiunto risultati significativi, con il recupero di oltre 1,2 milioni di supporti fisici, confermandosi come uno dei progetti più rilevanti nel settore musicale europeo per la promozione dell’economia circolare e la riduzione degli sprechi. Per IMPALA, la collaborazione con ReDisco rappresenta un passo concreto verso una filiera musicale più sostenibile e responsabile

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