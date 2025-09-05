Il Trenino non c'è, si va di corsa: domenica con la StraCasella al via dalle 9.30

Il Trenino di Casella, gestito da Amt, non garantisce nessun cenno di risveglio: amministratori e utenti non sanno lo stato dei cantieri legati alle frane, non conoscono i tempi di riapertura dell'intera linea che collega la Vallescrivia con Genova e, neppure, è dato sapere la cronotabella del progetto di sviluppo che l'ente Regione - nonostante gli investimenti del passato e quello di carrozze più recenti - abbia messo in campo.

Davanti a punti interrogativi così densi, a Casella vanno di corsa. Già, non resta che andare a piedi. La prima domenica di settembre torna così la StraCasella: gara non competitiva da 10 chilometri che prevede un anello per le vie del paese. Quota di iscrizione a 12 euro con pacco gara a ogni partecipante.

Organizzazione a cura della Pro Loco con iscrizioni possibili fino a 30 minuti prima della manifestazione, ossia, entro le 9. Possibilità di docce e spogliatoi con ampio parcheggio. A fine gara pastaparty per tutti gli atleti. Dalle 19.30 cena e Dire Straits Tribute con gli Alchemy 2.0.

