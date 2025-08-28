Il presidente Paroli in visita al porto di Savona: lavoro, investimenti e sicurezza al centro degli incontri
di R.T.
Giornata istituzionale tra Culp, porti di Savona e Vado e il primo incontro ufficiale con il questore Mariani
Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha svolto oggi una serie di incontri istituzionali nel comprensorio portuale savonese. La giornata si è aperta con un confronto con la Culp di Savona, occasione per ribadire l’attenzione dell’Ente ai temi del lavoro portuale in un clima di massima collaborazione.
Porti – Successivamente Paroli ha visitato i porti di Savona e Vado Ligure, verificando lo stato di avanzamento degli investimenti in corso e le prospettive di sviluppo del sistema. Tra le tappe anche l’impianto Pacorini Silocaf di Vado, dedicato allo stoccaggio e alla movimentazione del caffè, considerato strategico per la filiera agroalimentare.
Sicurezza – La visita è proseguita con un primo incontro ufficiale tra Paroli e il questore di Savona, Giuseppe Mariani. Un’occasione di confronto per rafforzare la collaborazione istituzionale sul tema della sicurezza, in ambito portuale ed extra portuale.
Dialogo – Gli appuntamenti odierni si inseriscono nel percorso di relazioni avviato dal presidente Paroli sin dal suo insediamento, che lo ha già portato a incontrare il comandante della Capitaneria di porto di Savona, Matteo Lo Presti, il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Aldo Noceti.
