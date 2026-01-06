Il “preludio fantasma” di Šostakovic: Yulianna Avdeeva svela una rarità musicale tra filologia e passione

Esiste un piacere musicale riservato a chi ama andare oltre la partitura finita, entrando idealmente nel laboratorio creativo dei grandi compositori. È un piacere da veri appassionati, quasi “nerd” nel senso più alto del termine, quello che si prova ascoltando Yulianna Avdeeva nel suo recente progetto discografico dedicato ai 24 Preludi e Fughe op. 87 di Dmitrij Šostakovic.





All’interno di questa incisione compare infatti una rarità assoluta: un Preludio e Fuga in do diesis minore alternativo, una sorta di brano “fantasma” mai pubblicato dal compositore. Šostakovic ne aveva lasciato solo alcuni schizzi incompiuti, frammenti di un’idea musicale abbandonata prima di arrivare a una forma definitiva. A dare corpo a questo materiale è stato Krzysztof Meyer, compositore e uno dei massimi studiosi di Šostakovic, che ha condotto un lavoro di ricostruzione filologica rigoroso, rispettoso dello stile, del contrappunto e del linguaggio armonico originale.





Non si tratta di un arrangiamento né di una libera invenzione, ma di un’ipotesi musicale credibile: una finestra aperta su ciò che Šostakovic avrebbe potuto scrivere. La vera novità è che Avdeeva firma la prima pubblicazione assoluta di questo brano, inserendolo come traccia extra nella sua incisione dell’op. 87. Una scelta che va oltre la semplice curiosità e diventa un invito esplicito all’ascoltatore a riflettere sul processo creativo, sulle versioni scartate e sull’idea stessa di opera come organismo vivo e non definitivamente chiuso.





Una perla per cultori del repertorio, certo, ma anche un gesto di profondo rispetto e amore per la musica e per la sua storia. Un approccio che Avdeeva porterà anche dal vivo lunedì 12 gennaio 2026 alle 20.30 al Teatro Carlo Felice, in un programma che accosta Šostakovic a Fryderyk Chopin, con una selezione dai Preludi e Fughe op. 87 e l’esecuzione dei 24 Preludi op. 28. Un’occasione imperdibile per chi ama ascoltare non solo le note, ma anche ciò che si cela tra di esse.

