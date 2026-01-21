Il PCI Liguria ricorda i 105 anni del comunismo in Italia: “Una memoria che guarda al futuro”

La Federazione ligure del Partito Comunista Italiano (PCI) ha diffuso un comunicato in occasione del 105° anniversario della nascita del comunismo in Italia, che ricorre proprio il 21 gennaio, sottolineando il valore della memoria storica come strumento per affrontare le sfide politiche e sociali del presente.





Secondo il PCI, la ricorrenza non rappresenta soltanto un momento celebrativo dedicato al coraggio delle generazioni fondatrici, protagoniste negli anni in cui in Italia avanzava il fascismo, ma assume significato nella misura in cui diventa occasione per attualizzare il pensiero comunista e riaffermarne la validità nel contesto contemporaneo.





Nel comunicato, la Federazione ligure richiama l’attenzione sui numerosi conflitti e sulle tensioni internazionali, denunciando quelli che definisce attacchi contro popoli e Paesi che si oppongono agli interessi del capitale e dell’imperialismo. Viene inoltre evidenziata la presenza di manovre politiche ed economiche che tenderebbero a escludere dal processo decisionale lavoratori, soggetti socialmente svantaggiati e cittadini, riducendo gli spazi di partecipazione e rappresentanza democratica.





Di fronte a questo scenario, il PCI rivendica il proprio ruolo nella costruzione di una proposta politica radicata nella realtà italiana, capace di tenere insieme la dimensione nazionale e quella internazionale, riconoscendo il carattere globale delle contraddizioni del capitalismo contemporaneo.





Pur definendo complessa la sfida, il partito respinge l’idea che si tratti di un progetto irrealistico e ribadisce la necessità di proseguire con determinazione lungo questo percorso. “Ricordare il 21 gennaio – conclude la nota – significa riaffermare l’impegno ad affrontare le urgenze del presente, rendendo ancora viva e necessaria una scelta storica compiuta 105 anni fa”.

