Il Napoli è campione d'Italia dopo 33 anni, anche a Genova esplode la festa

33 anni, più di una generazione. Sono questi gli anni di attesa, ma si sa che l'attesa aumenta il desiderio. Il desiderio di vedere il Napoli campione d'Italia per la terza volta nella sua storia è finito. I tifosi possono festeggiare, gli uomini di mister Spalletti hanno centrato l'obiettivo: vincere lo scudetto.

Quello scudetto tanto desiderato, dopo Maradona sarà capitan Di Lorenzo ad alzare la coppa proprio nello stadio "Diego Armando Maradona", all'ultima di campionato contro la Sampdoria. La festa è esplosa anche a Genova, dove c'è un Napoli club molto agguerrito in via Tortona, nel quartiere di Marassi



Il turno infrasettimanale contro l'Udinese, in trasferta, ha regalato un punto ma quel punto è bastato e avanzato per cucire sul petto degli Azzurri il tricolore. L'Udinese va in vantaggio nella prima parte di gara con Lovric ma gli uomini di Spalletti trovano la rete del pareggio al 52º. A segnare il gol scudetto uno dei protagonisti di questa cavalcata incredibile, Víctor Osimhen.

Con l'1-1 alla Dacia Arena, il Napoli è campione!

"Maradona da lassù ci ha guidato, dopo la vittoria del mondiale da parte dell'Argentina, ora ci ha portato alla vittoria a noi napoletani", sono le parole dei tifosi in festa in piazza De Ferrari. Tanti i napoletani residenti nel capoluogo ligure che si sono riversati nelle strade per festeggiare. "Per noi che viviamo fuori Napoli è una rivincita non solo calcistica ma su tutto. Vincendo il Napoli, vince il sud", afferma il presidente del Napoli club Genova, Oreste Manzi.