Il menù di San Silvestro: idee per il cenone
di Anna Li Vigni
Lo chef Ivano Richebono presenta il menù del suo ristorante, che unisce tradizione ligure e cucina gastronomica. Interviene anche lo chef Busceni
A Liguria Live si entra nel clima di Capodanno, parlando del tradizionale cenone. In studio arriva lo chef Ivano Richebono, che presenta il menù del suo ristorante: una proposta gastronomica legata alla tradizione ligure, con piatti come rossetti con carciofi di Albenga, la cima “come una volta”, calamarata ai crostacei con zafferano e alghe, ravioli del plin ripieni di bollito con brodo di parmigiano, filetto alla Wellington con patata quarantina, fino ai dolci, tra cui la “mozzarella genovese” con pan dolce, panettone artigianale e il classico cotechino con lenticchie per il brindisi di mezzanotte.
Il collegamento dal Mercato Orientale di Genova raccoglie le idee dei genovesi per la cena di San Silvestro: pesce, crostacei, zampone, cotechino, fritti, piatti tradizionali e dolci, a dimostrazione di come il cenone unisca tradizione e creatività personale.
Interviene poi lo chef Guillermo Busceni, che racconta il suo menù ricco ed elaborato, basato su pesce, pasta fresca, ingredienti del territorio e dessert raffinati. Entrambi gli chef sottolineano l’importanza di usare buoni prodotti e, a casa, di non esagerare con esperimenti difficili: meglio cucinare piatti che si sanno fare bene.
Si parla infine del grande lavoro dietro l’organizzazione di un cenone in ristorante, dello studio continuo dei piatti e del valore di dare un’impronta personale alla tradizione. La trasmissione si chiude con gli auguri di buon anno, auspicando serenità, pace e una crescita del turismo a Genova, prima di tornare in diretta con Liguria Live.
