Il Genoa 'sopravvive' al Como, Gila: “Punto d’oro, non abbiamo mai mollato”

Al 92’ trascinato da un Ferraris bollente Vogliacco su corner ha pareggiato sotto la Nord dando a Gilardino un risultato positivo insperato. Il Como avrebbe meritato la vittoria per lo strapotere tecnico nei confronti del Genoa sempre in emergenza ma mai domo. La squadra di Fabregas è da applausi ma Cutrone e compagni si specchiano troppo e buttano al vento almeno 5 palle gol del raddoppio dopo il gol iniziale di Da Cunha.

Como cicala, Genoa formica e così la classifica si muove in attesa in questa lunga sosta di recuperare almeno Bani e Norton Cuffy con un pensierino a Vitinha oltre a mettere nel motore di Balotelli e Gaston Pereiro altri minuti in vista del Cagliari. Il Genoa ha evitato il ko con la forza del gruppo e Gila commenta così il match: “Il Como avrebbe meritato di più perché ha giocato bene e sapevano che avrebbero fatto una partita così offensiva. Recuperare il match per noi è stato difficile ma siamo stati bravi a rimanere dentro alla sfida e alla fine ci siamo presi dei rischi ed è andata bene. Un punto d’oro che ci dà morale ricordando a tutti che le analisi devono tener conto dei problemi che abbiamo”.

Vogliacco gioisce per il suo secondo gol: “Abbiamo un'anima e con questo pubblico in casa possiamo fare punti. Questo pareggio ci gasa”. Tra i migliori in campo soprattutto Leali con una serie di parate di livello.

Da segnalare che il presidente Zangrillo ha seguito la partita in tribuna stampa e non in tribuna d’onore. In questo senso uno striscione nel settore dei distinti recitava: “Mister, meglio soli che mal accompagnati”. Riferimento a una parte della dirigenza che avrebbe lasciato un po’ nellangolo Gilardino che comunque ha il supporto di Zangrillo. In mezzo a tutti questi discorsi c’è però il Genoa che ha un gruppo coeso che per ora supplisce ai problemi di gioci che potranno essere risolti con il recupero dei tanti elementi in infermeria.

Gila chiude così: “Ci abbiamo creduto, stiamo migliorando per qualche aspetto, per altri dobbiamo ancora crescere e ci lavoreremo”.