Il Genoa liquida il Monza e ipoteca la salvezza: 2-0 al Ferraris

Sembrava una partita stregata per il Genoa di Vieira, che su un campo appesantito dalla pioggia pareva non riuscire a scardinare la difesa del Monza: errori davanti alla porta, una traversa e soprattutto un calcio di rigore sbagliato da Pinamonti nel primo tempo.

Nella ripresa tuttavia il Grifone ha rialzato la testa, segnando due gol, entrambi di testa: prima è De Winter che sblocca punendo il buco difensivo del Monza su cross di Martin, nel finale chiude i conti Vasquez, che sbuca in area e sfrutta il traversone di Cornet, entrato positivamente in campo al debutto in Serie A. Nel finale, De Winter sfiora addirittura il raddoppio.

Sotto la pioggia il Genoa mette gli artigili su tre punti che consolidano il 12esimo posto con sei punti sulla terz'ultima posizione. Domenica prossima si bussa alla porta della Fiorentina di Palladino.

LA CRONACA

Un paio di calci piazzati potenzialmente interessante per il Genoa nei primi dieci minuti, ma i rossoblù non riescono a concludere in porta. Il Monza invece si affida alle ripartenze appena si aprono gli spazi.

Al quarto d'ora la prima palla gol del match, sui piedi di Kyriakopoulos: il greco arriva a rimorchio sullo scarico di Maldini e incrocia, palla che sfiora il palo, complice anche una deviazione di Kassa

Occasione Genoa al 28': ottimo guizzo di Miretti che cona giocata si libera su tacco di Pinamonti, il centrocampista ripropone in mezzo proprio per Pinamonti che stacca a centro area, Turati respinge in corner

Sul calcio d'angolo successivo viene fischiato calcio di rigore per il Genoa: sanzionato Kyriakopoulos per aver atterrato Vasquez, nessun dubbio per Doveri che indica il dischetto. Sul pallone Pinamonti calcia forte ma non troppo angolato, Turati intuisce e para.

Altro contrasto in area del Monza con Masini che prende una testata da Akpa Akpro e rimane a terra: il centrocampista rossoblù poi si riprende

Altra grande chance al 37' per il Genoa: la sponda aerea di Thorsby lancia Miretti in contropiede, il centrocampista prova la conclusione di sinistro ma viene murato in corner.

SECONDO TEMPO

Pronti via e il Genoa colpisce una traversa con Miretti: colpo di testa che batte Turati ma si infrange sul legno. Al 52' Colpo di testa di D'ambrosio su corner, Leali blocca.

Debutto per Max Cornet nel Genoa: prende il posto di Kassa.

Turati miracoloso! Sprint di Thorsby sulla sponda di Pinamonti, il sinistro è angolato ma viene respinto dal portiere del Monza, che poi si supera sul tap-in di Cornet: il francese era comunque in fuorigioco.

Al 61' la sblocca il Genoa! Sul cross di Martin sbuca De Winter sul secondo palo, colpo di testa in rete che buca Turati.

80' - ripartenza Genoa con Miretti che da sinistra si mette in proprio e si accentra per calciare: tanta potenza ma poca precisione

84' - raddoppio Genoa! Un altro colpo di testa punisce il Monza, stavolta è Vasquez a tagliare l'area piccola e trafiggere la porta di Turati, su corner di Cornet

90' sfiora il raddoppio De Winter, su corner salta più in alto di tutti e stacca: Turati gli dice di no

Formazioni ufficiali

GENOA (4-3-3) Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Kassa (dal 55' Cornet), Masini, Frendrup; Thorsby 8dal85' Vitinha), Pinamonti (dal 76' Ekuban), Miretti (dall'85' Ekhator). All. Vieira

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio (dal 74' Lekovic), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (dal 46' Mota); Pereira, Urbanski, Akpa Akpro (dal 45' Bianco), Ciurria; Maldini (dal 68' Petagna), Caprari (dal 68' Vignato). All. Bocchetti.

Ammoniti: Caprari, Akpro, Bianco (M)

