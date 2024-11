Il Genoa entra a far parte del mondo FIFA Collect: ecco le opportunità per i tifosi

Il Genoa CFC ha deciso di aderire, tra i primi club al mondo, alla piattaforma specializzata FIFA Collect, sviluppata da FIFA e Modex su scala internazionale, per accedere a contenuti esclusivi ed esperienze uniche. La pagina ufficiale farà il proprio debutto il 13 novembre, segnando un’altra tappa significativa nel percorso di innovazione intrapreso.

Si legge nel comunicato:

Con FIFA Collect i genoani potranno esprimere il loro sostegno e interagire con il club a un livello sempre più partecipato. Accesso a contenuti mai visti prima e premi esclusivi non in vendita: alcune delle opportunità su cui è basato il modello delle interazioni. Questi premi spaziano da reward digitali a reward fisici.

Per creare queste specificità abbiamo fatto ricorso in termini progettuali al potenziale delle soluzioni digitali. Le nuove generazioni, in particolare, ambiscono a modi differenti per connettersi digitalmente all’universo rossoblù e ai giocatori preferiti. FIFA Collect è la risposta per soddisfare questa crescente domanda dei giovanissimi che si avvicinano alla squadra, con l’obiettivo di consolidare questa passione e aprire possibilità di connessione a un livello più elevato.

Il Genoa CFC è orgoglioso di entrare a far parte di questa comunità globale, sotto il marchio FIFA, dove federazioni e club si riuniscono per offrire esperienze e servizi sempre più immersivi e coinvolgenti. Insieme a Modex sono stati messi a punto format che vanno nella direzione dell’engagement e del proselitismo. Il know-how di Modex è stato funzionale nello sviluppo di una piattaforma sicura, facile da usare e foriera di possibilità inimmaginabili in precedenza.

Antonio Lorenzon, Chief Marketing Officer di Modex, ha dichiarato: “Nel maggio 2024, la FIFA ha annunciato che FIFA Collect sarebbe stato aperto a tutti i club e le federazioni calcistiche. Siamo lieti di dare il benvenuto al Genoa CFC come uno dei primi club ad aderire alla piattaforma, e molti altri ne verranno. Aderendo a FIFA Collect, il Genoa CFC e i suoi tifosi potranno godere di un maggiore coinvolgimento e di opportunità esclusive, guidando il futuro del fandom calcistico anche a Genova!”.

Come funziona FIFA Collect

FIFA Collect è una piattaforma innovativa lanciata da FIFA in collaborazione con Modex, che permette agli utenti di acquistare, vendere e scambiare collezioni digitali a tema calcio. Utilizzando la tecnologia blockchain, FIFA Collect offre ai tifosi di tutto il mondo l’accesso a oggetti da collezione. Ogni oggetto sulla piattaforma è un NFT (Non Fungible Token), che garantisce l’autenticità e l’unicità. Attraverso questa piattaforma, FIFA vuole offrire ai tifosi un nuovo modo per connettersi con il loro sport preferito e possedere una parte della storia del calcio in formato digitale. Per ulteriori informazioni su FIFA Collect, clicca su questo link.