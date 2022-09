Il clima migliore d'Italia? Quello nelle città di Imperia e Savona

Sì, siamo fortunati in Liguria: Imperia e Savona sono i due capoluoghi con il clima migliore d'Italia, in una classifica resa nota ieri dai ricercatori nazionali. Genova è al 13 posto, La Spezia al16esimo. Il mare davanti, le montagne dietro formano due cuscini che rendono piu dolce la nostra vita. Temperatura umidità, vento, escursione termica sono i criteri più importanti.

Lodi nella Pianura Padana ,città umidissima e senza vento è la città piu nebbiosa, e Cremona è addirittura la maglia nera d'Italia. Ma tutte le città della Padania, attraversata dal Po, non stanno bene. Milano è all'89 esimo posto. Venezia all'85 esimo, meraviglia e maledizione dell'acqua in cui vive.

Clamorosa Roma: 73esimo posto, la peggiore d'Italia per escursione termica: 12 gradi in un giorno, soprattutto in autunno e primavera. Freddo al mattino, sole alto a mezzogiorno

Udine è la città dove piove di più; Lecce quella che ha notti tropicali che non fanno dormire. Chi sorprende è Napoli, clima pessimo, solo al 93esimo posto su 108 capoluoghi.

"Sì, qui si sta davvero bene" mi dice, convinta Sofia. E se la ride, la piccola canaglia.