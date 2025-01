Idrogeno, Cassa Depositi e Prestiti investe su nuova tecnologia per stoccaggio e trasporto sicuro

Nuova spinta all’innovazione nel settore energetico: Cdp Venture Capital, attraverso il programma Tech4Planet, ha investito 300 mila euro in 01Green, una startup impegnata nello sviluppo di Safeteasy, un sistema avanzato per lo stoccaggio e il trasporto sicuro dell’idrogeno allo stato solido. L’obiettivo è superare le criticità logistiche di questo vettore energetico, garantendo maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Tech4Planet – Il fondo Tech4Planet è il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità promosso da Cdp Venture Capital. Tramite un round pre-seed, il fondo ha stanziato 300 mila euro per permettere a 01Green di sviluppare un Proof of Concept e avviare la realizzazione di un prototipo innovativo basato su idruro di magnesio.

Safeteasy – Il sistema brevettato Safeteasy mira a risolvere alcune delle sfide principali legate allo stoccaggio e al trasporto dell’idrogeno, tra cui la necessità di temperature e pressioni elevate nei metodi convenzionali. La tecnologia proposta consente invece di mantenere l’idrogeno in condizioni di temperatura e pressione ambiente, rendendo il trasporto su lunghe distanze, via mare o su rotaia, più pratico ed economico.

Innovazione – Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ivano Corsini, CEO di 01Green, e Andrea Gatto, professore di Tecnologia Meccanica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Basato su tecnologie di stampa 3D per metalli, Safeteasy rappresenta un significativo passo avanti nella logistica dell’idrogeno.

Dichiarazioni – Claudia Pingue, senior partner del Fondo di Technology Transfer di Cdp Venture Capital, ha definito il sistema Safeteasy una “soluzione rivoluzionaria per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno allo stato solido”. Pingue ha sottolineato l’importanza di supportare innovazioni di questa portata per accelerare la transizione energetica globale.

Settori target – Le applicazioni del sistema di 01Green spaziano dall’automotive, con veicoli commerciali e mezzi pesanti, fino all’aerospaziale, alla difesa e al settore navale. Il sistema offre anche soluzioni per la distribuzione energetica in aree con difficoltà logistiche, rendendo l’idrogeno più accessibile e versatile come fonte energetica.

Prospettive – Con questo investimento, 01Green punta a facilitare l’utilizzo dell’idrogeno su larga scala, offrendo una soluzione pratica per superare le sfide di stoccaggio e trasporto. “La nostra visione è un futuro in cui l’idrogeno sia facilmente accessibile e trasportabile, diventando una fonte energetica primaria per molteplici applicazioni”, hanno dichiarato dall’azienda. Safeteasy potrebbe così rappresentare un importante tassello per rendere l’idrogeno protagonista nella transizione verso fonti energetiche più pulite e sostenibili.

