Eolico, Foscolo (Lega): "Confronto positivo con i sindaci per tutelare ambiente e territorio"

La questione degli impianti eolici in Liguria torna al centro del dibattito politico regionale. Sara Foscolo, capogruppo della Lega, ha espresso soddisfazione per l’avvio di un confronto costruttivo in commissione regionale, in piena collaborazione con i sindaci del territorio. Il tema in discussione riguarda l’adeguamento degli impianti esistenti e l’eventuale installazione di nuovi parchi eolici, in una regione che si trova già a fronteggiare sfide in termini di compatibilità ambientale e paesaggistica.

Adeguamento impianti eolici – Foscolo ha sottolineato che il miglioramento degli impianti esistenti, con l’adozione di tecnologie più moderne e pale più efficienti, è una strada percorribile, ma l’installazione di nuovi impianti deve essere valutata con molta attenzione. La Liguria, infatti, è una regione con un territorio già "saturo" da un punto di vista paesaggistico e ambientale, e la creazione di nuovi parchi eolici richiede un’accurata analisi delle implicazioni sul paesaggio e sulla qualità della vita dei cittadini.

Dialogo con i sindaci – La Lega ha evidenziato il valore del dialogo e del confronto con i sindaci locali, fondamentali nel processo di valutazione delle proposte di concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti. Secondo Foscolo, questo approccio garantirà che le scelte politiche siano fatte tenendo in considerazione le esigenze di sviluppo del territorio, ma anche la necessità di rispettare l’ambiente e le caratteristiche uniche del paesaggio ligure.

Compatibilità paesaggistica e ambientale – Un altro tema cruciale per la Lega è la compatibilità dei progetti eolici con le specificità ambientali e paesaggistiche della regione. Foscolo ha ribadito che ogni proposta deve essere valutata in modo accurato, con l’obiettivo di coniugare la sostenibilità energetica con la protezione del patrimonio naturale. In questo senso, il confronto con i sindaci è fondamentale per garantire una gestione condivisa e partecipata delle risorse.

Storico eolico in Liguria – La discussione sull’eolico non è una novità per la Liguria. Foscolo ha ricordato che già nel 2012 venne inaugurato il più grande parco eolico della regione, tra Savona, Cairo Montenotte e Albisola Superiore, sotto la giunta di Claudio Burlando. Questa esperienza, pur positiva, non deve portare a decisioni unilaterali, sottolinea la Lega, che si contrappone a qualsiasi tentativo di "imposizioni dall’alto".

