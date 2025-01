Stati Uniti, il governatore del Vermont propone di ridurre gli impegni climatici

Pochi giorni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima, il governatore del Vermont, Phil Scott, ha presentato proposte di bilancio e politiche che segnano un passo indietro negli impegni climatici dello stato. Le ipotesi paventate da Scott hanno sollevato un acceso dibattito nel piccolo stato montano, evidenziando una profonda divisione tra l'amministrazione e i gruppi ambientalisti riguardo al futuro delle politiche climatiche del Vermont.

Proposte controverse - Martedì 29 gennaio Scott ha preso di mira una legge fondamentale emanata nel 2020, il Global Warming Solutions Act, che aveva stabilito obblighi di riduzione delle emissioni nel 2025, 2030 e 2050. La legge richiede al Vermont di ridurre le emissioni di gas serra a tassi che gli scienziati affermano siano necessari per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, la legge consente a individui o organizzazioni di citare in giudizio lo Stato se non rispetta tali obblighi. Scott afferma che il raggiungimento di tali traguardi renderà l'energia più costosa, esercitando una pressione al rialzo sui prezzi dell'energia per il Vermont nel breve termine. Il governatore ha ordinato all'Agenzia delle Risorse Naturali di sviluppare un piano di riduzione delle emissioni più contenuto, chiedendo ai legislatori di abrogare la disposizione che mette il Vermont a rischio di azioni legali, se non dovesse raggiungere il traguardo del 2030. "Se vogliamo proteggere i cittadini del Vermont, dobbiamo rimuovere la disposizione che consente a interessi particolari di farci causa", ha affermato.

Reazioni ambientaliste – Johanna Miller, direttrice del programma energia e clima presso il Vermont Natural Resources Council, ha dichiarato: "Sebbene la retorica del governatore Scott sia molto diversa da quella di Trump, entrambi stanno cercando di ridurre gli impegni climatici, il che effettivamente costringerà i cittadini del Vermont a dipendere da combustibili fossili costosi e soggetti a volatilità dei prezzi, mentre esistono soluzioni energetiche più pulite e meno costose a portata di mano".

Bilancio e valori – Ben Edgerly Walsh, direttore del programma clima ed energia del Vermont Public Interest Research Group, ha affermato: "I bilanci riflettono valori e priorità, ed è chiaro che sul clima il bilancio del governatore Scott è più in linea con quello del presidente Trump e del Partito Repubblicano che con le esigenze delle famiglie lavoratrici del Vermont. Chiunque creda che i cittadini del Vermont vogliano che i loro legislatori prendano spunto dall'agenda MAGA di Trump sta seriamente fraintendendo la situazione".

Costi esagerati – Elena Mihaly, vicepresidente della Conservation Law Foundation Vermont, ha criticato: "Il governatore Scott ha grossolanamente esagerato il costo del Clean Heat Standard per ottenere punti politici. Possiamo davvero fidarci di lui su questioni energetiche e climatiche? Dal punto di vista climatico, il suo bilancio sembra scritto da Donald Trump, privilegiando gli interessi dei combustibili fossili rispetto a ciò che è meglio per le nostre famiglie e imprese. I cittadini del Vermont non vogliono allarmismi o prezzi esagerati; vogliono energia pulita e accessibile che non svuoti i loro conti bancari né danneggi il pianeta".

Impatto economico – Johanna de Graffenreid, responsabile delle politiche pubbliche per il Vermont Businesses for Social Responsibility, ha sottolineato: "Le ultime due estati di inondazioni record consecutive hanno profondamente colpito le imprese del Vermont, specialmente le nostre piccole imprese in tutto lo stato. Gli impatti economici dei cambiamenti climatici sono qui. Sono monumentali e solo all'inizio".

Dipendenza dai fossili – Robb Kidd, responsabile del programma di conservazione del Vermont Sierra Club, ha aggiunto: "Il governatore e i suoi alleati hanno trascorso più tempo a ritardare l'azione che ad aiutare a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. Nel frattempo, i cittadini del Vermont sono bloccati a pagare le bollette dei danni climatici e dipendono ancora da combustibili fossili costosi per riscaldare le loro case e alimentare i loro veicoli. Il Vermont dovrebbe rafforzare le nostre politiche di azione climatica e non seguire il copione di Trump legato ai costosi combustibili fossili sporchi".

Efficienza energetica – Miller ha aggiunto: "Anche se è positivo vedere il governatore finalmente sostenere l'evoluzione della missione di Efficiency Vermont per concentrarsi maggiormente sull'inquinamento climatico e sulla riduzione dei costi energetici, questo passo è anche radicalmente insufficiente. Considerando l'aumento vertiginoso dei costi, pari a miliardi di dollari, derivanti dai recenti disastri climatici e il potenziale congelamento dei finanziamenti federali da parte dell'amministrazione Trump, la necessità di una leadership statale è più importante che mai. Sfortunatamente, è chiaro ancora una volta che il governatore Scott non sta offrendo soluzioni che aiuteranno effettivamente i cittadini del Vermont a ridurre i costi energetici".

Protezione ambientale – Dan Fingas, direttore esecutivo dei Vermont Conservation Voters, ha dichiarato: "I cittadini del Vermont meritano leader che difendano le protezioni ambientali esistenti e le soluzioni climatiche per garantire che le comunità in tutto lo stato siano al sicuro dagli impatti dei cambiamenti climatici e abbiano accesso a energia pulita e accessibile".

Responsabilità delle aziende – Lauren Hierl, direttrice esecutiva del Vermont Natural Resources Council e consigliera comunale di Montpelier, ha affermato: "Mentre il governatore chiede di ridurre i costi per i cittadini del Vermont, non ha senso che metta in discussione se dovremmo continuare i nostri sforzi per chiedere alle grandi compagnie petrolifere, alcune delle aziende più redditizie al mondo, di contribuire a pagare i danni causati dai loro prodotti".

