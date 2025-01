Brasile, nuovo programma Paten per accelerare la transizione energetica con rinnovabili e sgravi fiscali

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato la legge quadro per il Programma di accelerazione della transizione energetica (Paten), un'iniziativa che promuove l'uso di energie rinnovabili in cambio di incentivi fiscali e finanziamenti mirati. A Davos, il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, ha sottolineato l'importanza della misura per gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.

Legge quadro – Il Paten mira a rafforzare la leadership globale del Brasile nella transizione energetica. Il programma prevede l’utilizzo di finanziamenti gestiti dalla Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) e sgravi fiscali per progetti che sostituiscono combustibili fossili con fonti rinnovabili. "Il Paten conferma l'impegno del nostro Paese come leader globale nella transizione energetica, portando innovazione e semplificando l'accesso ai finanziamenti per progetti energetici a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato Silveira.

Fondo verde – La Bndes gestirà il Fondo verde, che finanzierà progetti presentati da stati e municipi. Le risorse saranno destinate allo sviluppo di combustibili sostenibili, al recupero energetico dei rifiuti e alla modernizzazione delle infrastrutture di produzione e trasmissione dell'energia.

Sviluppo nucleare – Il programma supporta anche l’espansione dell'energia nucleare, considerata una fonte a basse emissioni inquinanti. Questa scelta rappresenta un passo importante per diversificare le fonti energetiche e ridurre l’impatto ambientale.

Obiettivi – Oltre a promuovere le rinnovabili, il Paten punta a semplificare l'accesso ai finanziamenti per progetti innovativi e a incentivare la transizione dalle fonti inquinanti. Il governo intende anche rafforzare il recupero energetico dei rifiuti, un settore strategico per ridurre l'accumulo di materiali non biodegradabili.

Contesto internazionale – L'annuncio del Paten arriva mentre il Brasile partecipa al World Economic Forum di Davos, un contesto ideale per rafforzare il proprio ruolo nelle politiche globali di decarbonizzazione. La misura si inserisce in una strategia più ampia per ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi climatici.

Innovazione – Il programma rappresenta un’opportunità per promuovere l’innovazione tecnologica e favorire lo sviluppo di infrastrutture energetiche moderne. Il governo brasiliano spera che il Paten possa diventare un modello per altri Paesi che cercano di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile.

