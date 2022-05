I parlamentari della Lista Toti a Genova, Quagliariello: "Vittoria al primo turno costruita nel tempo"

di Marco Innocenti

La Lista Toti, che sostiene il candidato sindaco Marco Bucci, ha riunito oggi presso il point elettorale di via degli Archi i propri parlamentari. "Credo che la vittoria al primo turno di Bucci sia scontata ma che sia anche qualcosa che si è costruita nel tempo - ha detto il senatore Gaetano Quagliariello - In politica raccogli quanto hai seminato e qui ci sono due cose: un rapporto fra presidente della regione e sindaco e poi c'è stato un segno tangibile di questa collaborazione come il Ponte. La Liguria è la capitale di "Italia al Centro" ma noi siamo presenti in tutti i capoluoghi dove si vota. Io scommetto che avremo delle percentuali che faranno invidia a molti partiti già strutturati: abbiamo un leader come Toti, un simbolo e un nome e un radicamento territoriale che altri non hanno. Dopo le elezioni dovremo unificare queste tre caratteristiche, questa può essere la chiave per il rilancio. Farlo intorno a Draghi? Lui ha detto che non vuol essere il riferimento in una contesa politica e dev'essere rispettato".

"Italia al Centro nasce dallo straordinario risultato della Lista Toti alle regionali - ha commentato il senatore Paolo Romani - e guarda caso le liste che fanno riferimento al sindaco Bucci sembrano ricopiare quei risultati".