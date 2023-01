I.L. Investimenti acquista la San Giorgio Yachting & Shipping Services

I.L. Investimenti, la società finanziaria che fa capo alla famiglia Schenone, ha annunciato di aver recentemente (lo scorso ottobre) concluso l’acquisizione di San Giorgio Yachting & Shipping Services, società che nel 2021 ha fatturato oltre 600 mila euro. La nuova compagine azionaria vede la presidente Fulvia Linari detenere una partecipazione pari al 15% e la holding della famiglia Schenone il restante 85%.

“Nata a Genova nel 2010 come agenzia dedicata principalmente al mercato dello yachting, mercato che proprio in quegli anni iniziava un percorso di ininterrotta crescita mondiale, dopo alcuni anni San Giorgio apre un ufficio a Portofino per offrire ai propri clienti la possibilità di usufruire di un servizio in loco che ricalchi gli stessi standards di presenza ed efficienza della sede genovese” si legge in una nota. Che aggiunge poi: “Le attività di San Giorgio si espandono con successo, includendo in breve tempo l’offerta di servizi di rappresentanza fiscale alle compagnie armatrici di yacht stranieri e l’apertura di uno show room a Marina Genova, dal nome ‘Soloportofino’, dedicato al settore interiors per yacht e ville, che annovera un nutrito portafoglio di mega yacht tra i propri clienti”.

A dodici anni dalla fondazione (o opera di Fulvia Linari, Alessandra Burke e Lorenzo Vignolo) San Giorgio rappresenta oggi un’importante realtà nel panorama dello yachting nazionale ed europeo.

L’incontro tra San Giorgio e il gruppo I.L. Investimenti, già presente in Italia e in Francia con le proprie attività in vari settori dello shipping e della logistica, nasce dalla volontà di quest’ultimo di diversificare e ampliare le proprie attività attraverso l’ingresso nel mercato dello yachting con una posizione già fortemente consolidata.

San Giorgio continuerà ad operare sul mercato con la propria struttura operativa e logistica.