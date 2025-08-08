I documentari sull'economia dell'entroterra genovese: gli orari delle repliche su Telenord

Dopo la prima messa in onda di giovedì 7 agosto prosegue la programmazione dei documentari relativi agli itinerari nel cuore della Liguria sugli schermi di Telenord. Immagini, volti, voci, per scoprire e riscoprire l'entroterra, un territorio che conserva impronte storiche e che allo stesso tempo ha lanciato un radicale processo di rivitalizzazione sociale, culturale e produttivo.

Un percorso televisivo a misura d’uomo tra acqua, legno ed eccellenze locali alla scoperta di un luogo, della sua storia, della sua gente e della realtà produttive, turistiche e culturali.

Protagonisti borghi quali Rovegno, Campo Ligure e Favale di Malvaro per un focus in collaborazione con Fondazione Carige e Movimento Cristiano Lavoratori Liguria: un'operazione che racconta una porzione di Liguria tra le più affascinanti dell'intera regione.

A seguire i primi passaggi di giovedì 7 agosto ore 20.30 e venerdì 8 agosto ore 09, ulteriori repliche sabato 9 agosto ore 08, 14, 17.20, 22 e domenica 10 agosto ore 07.30 e 12.30.

Sotto i link per visionari i filmati sul sito di telenord:

https://telenord.it/l-economia-dell-entroterra-92748 FAVALE

https://telenord.it/l-economia-dell-entroterra-92746 CAMPO LIGURE

https://telenord.it/l-economia-dell-entroterra-92741 ROVEGNO

