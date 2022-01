Guido Rossa, in Largo XII Ottobre il ricordo di Cgil, Cisl e Uil

di Marco Innocenti

L'assessore Viale: "Giusto ricordare chi si è schierato in favore della legalità contro chi credeva di sovvertire con la violenza l'ordine democratico"

Come ogni anno, anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno voluto dedicare un momento di riflessione alla figura di Guido Rossa, assassinato dalla Brigate Rosse il 24 gennaio del 1979. Alle 14 in Largo XII Ottobre, ai piedi della statua a lui dedicata, sono state deposte due corone di alloro in ricordo del suo sacrificio contro il terrorismo degli Anni di Piombo.

"Una figura che va ricordata alle future generazione - ha commentato l'assessore Giorgio Viale, presente in rappresentanza del comune di Genova - Mi ci metto anch'io, nessuno mi ha raccontato a scuola quelle vicende. E' giusto parlarne, portando a esempio chi si è schierato in favore della legalità contro chi credeva di poter sovvertire con la violenza l'ordine democratico dello stato".