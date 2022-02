Guerra in Ucraina, l'Ics teme l'interruzione della catena di approvigionamento

di Edoardo Cozza

Il segretario generale Guy Platten: "Chiediamo a tutte le parti di garantire che i marittimi non diventino il danno collaterale in qualsiasi azione"

L'International Chamber of Shipping (ICS), che rappresenta l'80% della flotta mercantile mondiale, teme l'interruzione della catena di approvvigionamento nel caso fosse ostacolata la libera circolazione dei marittimi ucraini e russi. Il Rapporto sulla forza lavoro dei marittimi, pubblicato nel 2021 da BIMCO e ICS, riporta che 1,89 milioni di marittimi stanno attualmente operando oltre 74.000 navi nella flotta mercantile globale.

Di questa forza lavoro totale, 198.123 (10,5%) dei marittimi sono russi di cui 71.652 ufficiali e 126.471 sono comuni. L'Ucraina conta 76.442 (4%) marittimi, di cui 47.058 ufficiali e 29.383 comuni. Insieme rappresentano il 14,5% della forza lavoro marittima globale.

Lo shipping è attualmente responsabile del movimento di quasi il 90% del commercio globale. I marittimi sono stati in prima linea nella risposta alla pandemia, assicurando che le forniture essenziali di cibo, carburante e medicinali continuino a raggiungere le loro destinazioni.

Per mantenere questo commercio libero, i marittimi devono poter salire e sbarcare liberamente dalle navi (cambio equipaggio) in tutto il mondo. Con i voli cancellati nella regione, questo diventerà sempre più difficile. Anche la capacità di pagare i marittimi deve essere mantenuta tramite i sistemi bancari internazionali.

ICS ha precedentemente avvertito di una carenza di marinai mercantili per equipaggiare navi commerciali se non si interviene per aumentare i numeri, aumentando i rischi per le catene di approvvigionamento globali. Ciò è stato aggravato da restrizioni di viaggio draconiane, causate dalla pandemia, che hanno visto i marittimi non essere in grado di cambiare equipaggio e hanno comportato la permanenza in mare di 100.000 periodi di contratto in mare.

Da una indagine realizzata da ICS emerge che in media a bordo di una nave vi è un mix di almeno tre nazionalità e talvolta fino a trenta e si parlano almeno tre lingue erano.

Guy Platten, Segretario Generale della International Chamber of Shipping ha dichiarato: “La sicurezza dei nostri marittimi è la nostra priorità assoluta. Chiediamo a tutte le parti di garantire che i marittimi non diventino il danno collaterale in qualsiasi azione che i governi o altri possano intraprendere. I marittimi sono stati in prima linea nel mantenere il flusso commerciale durante la pandemia e speriamo che in questo momento tutte le parti continuino a facilitare il libero passaggio delle merci e di questi lavoratori chiave ".