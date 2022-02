Guerra in Ucraina, in Italia arrivano i primi profughi

di Marco Innocenti

Il primo autobus con a bordo una cinquantina di persone, quasi tutte donne e bambini, ha varcato il confine nei pressi di Trieste

Mentre a Kiev e in tutta l'Ucraina continuano i bombardamenti, in Italia stanno arrivando i primi profughi. Un autobus con targa ucraina con a bordo una cinquantina di persone, tutte persone in fuga dalla guerra, è giunto questa mattina al confine di Fernetti in provincia di Trieste. A bordo, come detto, una cinquantina di persone, tutte donne e bambini. Due soli gli uomini e uno di loro è l'autista del bus.

Ad attenderli c'erano le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontiera. Sono diretti tutti a casa di amici o di conoscenti, prevalentemente nel nord Italia tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno è diretto anche a Roma.

E' facile immaginare che questo sia solo il primo caso: nei prossimi giorni, infatti, è atteso l'arrivo di molti altri profughi che potrebbero cercare riparo dalle bombe chiedendo ospitalità a parenti e amici in giro per tutta l'Europa. Anche in Italia, quindi, ed anche a Genova.