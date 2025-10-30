Gruppo Grimaldi e China Merchants Shenzhen RoRo Shipping siglano accordo di cooperazione

China Merchants Shenzhen RoRo Shipping (Haina Cang) e il Gruppo Grimaldi (Napoli) — aziende leader ampiamente riconosciute nei settori della logistica multimodale, del trasporto ro-ro e del trasporto veicoli (Car Carrier) — hanno firmato un Accordo Quadro di Cooperazione con l’obiettivo condiviso di creare un maggiore valore per i propri clienti.

Questa partnership strategica sfrutta la forte complementarità tra le due realtà e prevede molteplici aree di collaborazione, che vanno dalle sinergie operative all’integrazione delle rispettive reti di servizi.

Grazie a questa cooperazione, i clienti potranno beneficiare di una maggiore capacità di carico, di un utilizzo ottimale delle risorse, di una logistica terrestre potenziata e di una rete di servizi più estesa ed efficiente.

L’accordo si fonda su una lunga tradizione ed esperienza nei mercati cinese ed europeo, nonché su una rete estremamente diffusa nell’area euro-mediterranea, offrendo così un vantaggio competitivo unico per le crescenti esportazioni cinesi.

China Merchants Shenzhen RoRo Shipping e il Gruppo Grimaldi ribadiscono il proprio impegno comune verso l’innovazione, l’affidabilità e una crescita sostenibile nei settori della logistica e del trasporto marittimo a livello globale.

