Gruppo Grimaldi: arriva la quarta nave sul servizio Italia-Grecia-Turchia

Sono ben quattro le navi ro-ro attualmente impiegate sui collegamenti regolari tra Italia, Grecia e Turchia del Gruppo Grimaldi. Ormai punto di riferimento consolidato in questo mercato, dall’inizio di ottobre la compagnia partenopea vi ha schierato anche la Eurocargo Roma, che si è aggiunta alle già operative Eco Salerno, Eco Malta ed Eco Mediterranea – navi ibride dal ridotto impatto ambientale e dalla capacità di oltre 500 semirimorchi ciascuno.

Con una capienza di 250 unità rotabili per partenza, la Eurocargo Roma effettua un collegamento diretto da Trieste a Gemport e viceversa. In questo modo, i round trip garantiti dal Gruppo Grimaldi tra i due porti salgono a quattro a settimana.

Parallelamente, restano confermate le tre partenze settimanali sull’asse Trieste-Ambarli (in entrambe le direzioni), nonché i collegamenti tra i porti di Ambarli e Gemlik e quelli di Bari e Patrasso (e viceversa), tutti con frequenza settimanale.

Il tutto con una capacità di trasporto di rotabili offerta sul mercato Turchia nell’ambito del servizio che sale sensibilmente da 3.000 a 3.500 unità a settimana.

