Gruppo FS e Certares insieme per l’Alta Velocità internazionale: focus su Trenitalia France e Parigi-Londra

Il Gruppo FS e Certares hanno siglato una partnership strategica per rafforzare le operazioni internazionali di Alta Velocità, con un primo focus su Trenitalia France. L’accordo prevede la creazione di una joint venture e un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito, destinati a consolidare la presenza di Trenitalia France sui mercati transfrontalieri e a favorire la crescita dell’azienda.

Con sede a Parigi, Trenitalia France opera attualmente le linee ad Alta Velocità Parigi–Lione, Parigi–Marsiglia e Parigi–Milano, avendo trasportato più di 4,7 milioni di passeggeri dall’inizio delle attività, con livelli di soddisfazione tra i più alti del settore. La partnership punta ad ampliare ulteriormente la rete, includendo entro il 2029 la rotta Parigi–Londra e nuovi servizi transfrontalieri.

Il nuovo capitale sarà destinato ad accrescere la flotta a 19 treni, sviluppare un impianto di manutenzione vicino Parigi, aumentare le frequenze (fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi–Lione), creare centinaia di posti di lavoro e investire in tecnologia, marketing e brand.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di FS di promuovere il trasporto ferroviario come alternativa sostenibile al trasporto aereo, sia per clienti business sia per viaggiatori leisure. Trenitalia France, con il supporto delle società del portafoglio Certares, offrirà connettività Wi-Fi, comfort e produttività durante i viaggi, integrando strumenti di prenotazione e promuovendo itinerari turistici su rotaia.

Certares, presente in Francia e Regno Unito attraverso investimenti in American Express Global Business Travel, Marietton Développement, Voyageurs du Monde e Internova Travel Group, faciliterà accordi commerciali per ampliare la distribuzione dei servizi Trenitalia France ai propri clienti business e leisure.

La partnership supporta il Piano Strategico 2025-2029 di FS, volto a una crescita internazionale accelerata attraverso collaborazioni con partner finanziari e industriali di rilievo. Combinando l’eccellenza operativa di FS e Trenitalia France con la rete globale di Certares, l’iniziativa mira a posizionare il corridoio Parigi-Londra e altre rotte europee come modello di trasporto sostenibile e innovativo, a beneficio dei passeggeri francesi, britannici ed europei.

