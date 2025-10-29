Gruppo FS: Donnarumma, 15 miliardi di investimenti per digitalizzare l’infrastruttura
di R.S.
Adozione di modelli di manutenzione predittiva, nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio degli asset incrementando la produttività operativa
Il Gruppo FS investirà 15 miliardi di euro nei prossimi anni per digitalizzare l’infrastruttura, adottando modelli di manutenzione predittiva, nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio degli asset e incrementando la produttività operativa.
«Applicare l’ERTMS a 10.000 treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, «eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti da 15 miliardi di euro dedicato esclusivamente a questo ambito».
L’ERTMS rappresenta il sistema di segnalamento ferroviario più avanzato al mondo ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. La sua implementazione rappresenta un passo avanti fondamentale rispetto ai sistemi tradizionali: migliora l’affidabilità dei servizi, rende la circolazione più efficiente e permette di ridurre in modo significativo i costi legati alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura.
L’installazione dell’ERTMS a bordo dei treni e lungo la rete, ha aggiunto Donnarumma, è «fondamentale per garantire l’interoperabilità tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali, permettendo un sensibile miglioramento nella qualità del servizio».
L’AD di FS ha inoltre sottolineato come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale siano ormai elementi imprescindibili per la gestione del trasporto ferroviario: «in Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni e viaggiano oltre 2 milioni di passeggeri, più di 570 milioni in un anno. Ogni viaggiatore genera decine di dati e ogni treno centinaia, ora per ora, tratta per tratta. Con questi volumi, la digitalizzazione è lo strumento che consente di gestire in modo efficace ed efficiente il trasporto ferroviario. Senza intelligenza artificiale, algoritmi e sistemi avanzati oggi non sarebbe possibile governare un’infrastruttura di queste dimensioni».
