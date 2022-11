Gronda di Genova, Rixi: "Deve partire entro dicembre, altrimenti l'iter rischia di dover ripartire dall'inizio"

Il viceministro al Mit Edoardo Rixi ha fatto oggi il punto sulla Gronda di Genova specificando quando dovranno partire i lavori:

"Ci vuole un piccolo intervento legislativo, siamo intenzionati a farlo prima di dicembre dopo le risultanze che ci saranno da parte di una istituzione che darà le prime risultanze a metà novembre e ribadire l'utilità dell'opera. Quindi abbiamo poco più di un mese per risolvere quello che gli altri non hanno risolto in tre anni e mezzo".

Sul problema extra costi fa sapere:

"I problemi sono gli stessi per l'intervento normativo sulla diga di Genova perchè altrimenti avremo dovuto rifare tutto l'iter dall'inizio perchè sono state modificate delle leggi e aggiornati i progetti, ma ci sono alcuni cortocircuiti normativi che vanno risolti. Il tema degli extra costi è un altro tema che deve essere inserito perchè per quanto riguarda i lavori autostradali gli extracosti non sono previsti e quindi il rischio è che vadano a finire sui pedaggi deglio utenti e non è pnsabile una cosa del genere in questo momento"

E sul cambio nome del ministero dice:

"Noi abbiamo una serie di tagli importanti sul ministero già in questa finanziaria che erano stati previsti, non è possibile buttare via dei soldi per cambiare nome al ministero, quindi tornerà Mit anche perchè se andate a vedere le caselle di posta elettronica hanno ancora il nome Mit e noi saremo costretti se no ad avere parallelamente il nuovo nome e il vecchio e rischieremo di creare una disfunzione anche per i servizi per l'utenza. Questo costa parecchi milioni di euro.