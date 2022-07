Gronda di Genova, con la crisi di governo si rischia lo stallo

di Redazione

Come se non bastassero i tanti problemi che ne hanno ritardato l'attuazione, ora anche la crisi di Governo potrebbe rallentare ulteriormente la partenza dei lavori della Gronda di Genova. Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite ieri a Genova, ha fatto intendere che al momento non è una priorità.

Il problema è piuttosto semplice. Si cerca di capuire come può un governo in scadenza di mandato possa dare il via libera ad un'opera così imponente. Tra l'altro il governo in questi mesi può adottare atti urgenti per fronteggiare emergenze come il Covid e progetti già inseriti nel Pnrr.

E la Gronda, come spiega il ministro Giovannini: "non è inserita nel Prnnr". Valutazioni in corso.