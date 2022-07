Gronda di Genova, l'incontro in prefettura non scioglie i dubbi. Fiducia sulla diga

di Edoardo Cozza

Il ministro Giovannini all'uscita dalla riunione spiega come i progetti vadano avanti. Toti: "Buone sensazioni"; Bucci: "Ancora possibile via sulla gronda"

"Tutti i progetti per la città stanno procedendo molto bene, dal Pinqua alle azioni per l'attività del porto fino alle integrazioni al piano per il trasporto pubblico locale che ha visto da parte nostra importanti investimenti, ora attendiamo notizie sulla nuova diga nella speranza che le aziende partecipino". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Giovannini al termine della riunione in prefettura a Genova, cui hanno partecipato oltre al presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente dell'autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini e il prefetto Renato Franceschelli. Giovannini ha spiegato che l'incontro è servito per fare il punto anche su questioni come il nodo ferroviario e la linea al Campasso, nonché il terzo valico, la Skymetro e gli assi di forza.

All'uscita dall'incontro Toti ha detto che "sulla diga ci sono buone sensazioni. Credo che quanto assicurato dal governo Draghi sarà mantenuto e credo che la questione degli extracosti sia risolvibile".

Qualche perplessità in più traspare sulla questione Gronda. L'impressione, dalle parole di Giovannini di questa mattina a margine della visita a Fincantieri, è che alla fine sarà il futuro governo a occuparsene. "Può darsi di no - azzarda all'uscita dal palazzo della Prefettura il sindaco Marco Bucci -, servono delle valutazioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ma volendo si potrebbe anche dare il via libera subito condizionandolo all'ok da parte dello stesso Consiglio". Bucci spiega che con il ministro si è parlato anche delle aree ex Ilva: "Sono quattro anni che lavoriamo per destinarle ad aziende in grado di creare occupazione ma ancora non è stato possibile sbloccare nulla".