Grimaldi Lines torna a puntare sul porto di Civitavecchia: nuova linea per Valencia

"Proprio per incentivare ed agevolare l'utilizzo di vai di ultima generazione, a zero emissioni in porto, sulla banchina 29 costruiremo, come già previsto nel Piano Strategico, un "dolphin", che consentirà di dotare la banchina di una bitta in più ormeggiare le unità più lunghe, e che ci offrirà due ulteriori vantaggi: la vicinanza della nuova banchina al varco nord, per agevolare la viabilità all'interno del porto e dal punto di vista nautico si andranno a risparmiare circa 40/45 minuti di attraversamento del canale del porto, sia in entrata che in uscita, a tutto vantaggio della competitività della linea".