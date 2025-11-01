Greta Thunberg attesa a Genova il 28 novembre per lo sciopero generale dell’Usb
di R.P.
La presenza della fondatrice di Fridays for Future è stata annunciata da lei stessa in un videomessaggio inviato ai delegati del sindacato
L’attivista svedese Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre per partecipare allo sciopero generale indetto dal sindacato Usb “contro la finanziaria di guerra”. La presenza della fondatrice di Fridays for Future è stata annunciata da lei stessa in un videomessaggio inviato ai delegati del sindacato, riuniti a Roma per preparare la mobilitazione.
Nel video, rilanciato anche dal Collettivo autonomo dei lavoratori portuali (Calp), Thunberg ha espresso solidarietà alla causa palestinese, dichiarando: “Durante il genocidio in Palestina è cruciale che tutti alziamo la voce, ci solleviamo e mettiamo fine alla nostra complicità. Siete un esempio per il mondo intero”.
Thunberg ha poi confermato la sua partecipazione alle iniziative in programma il 28 novembre a Genova e il 29 novembre a Roma, in occasione delle due giornate di mobilitazione nazionale indette dall’Usb.
