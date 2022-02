Green pass e quarantena a scuola, nuove regole: niente dad per chi ha la terza dose

di Marco Innocenti

Ecco cosa cambia da lunedì in materia di certificazione verde e didattica a distanza

Nuova settimana e nuove regole in materia di Green Pass e scuola. Partono infatti le nuove disposizioni stabilite dal governo con l'ultimo decreto. Vediamo, nel concreto, cosa cambierà da oggi, cominciando proprio dalla Certificazione Verde che non avrà più scadenza per chi ha effettuato la terza dose. Durata illimitata nel tempo, quindi.

Cambia anche la durata della quarantena per i non vaccinati e per chi ha effettuato due dosi da più di 120 giorni ed è entrato in contatto con un caso positivo. L'ultima circolare del ministero della salute, infatti, ha dimezzato la durata della quarantena, da 10 a 5 giorni. L'uscita dalla quarantena sarà però condizionata dall'esito negativo di un tampone, rapido o molecolare, e per i restanti 5 giorni, si dovrà indossare la Ffp2.

Le novità più significative però riguardano la scuola. Per i più piccoli, che frequentano la scuola dell'infanzia, da oggi si resterà in classe anche con 4 casi di positività. Dal quinto, invece, l'attività in classe è sospesa per 5 giorni.

Anche nella scuola primaria, fino a 4 casi, si resta in classe e si prosegue l'attività in presenza ma indossando la mascherina Ffp2 per 10 giorni. Dal quinto caso in poi, i vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni, chi ha effettuato la terza dose e i guariti da meno di 120 giorni restano in presenza con le Ffp2 per 10 giorni, tutti gli altri vanno in dad per 5 giorni.

Discorso diverso nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Qui l'obbligo di Ffp2 scatta già con un solo caso di positività. Con 2 o più casi, restano in presenza e con Ffp2 solo i vaccinati con terza dose e i guariti o vaccinati con due dosi da meno di 120 giorni. Tutti gli altri, vanno in dad per 5 giorni.