GNV Virgo, svolta green nei traghetti: debutto a dicembre a Palermo

L’11 dicembre sarà battezzata a Palermo la “GNV Virgo”, terzo traghetto della commessa da otto navi affidata da GNV ai cantieri cinesi di Guangzhou. Dopo “Polaris” e “Orion”, già in servizio, la “Virgo” sarà la prima nave italiana a superare le 20 miglia alimentata regolarmente a GNL da un porto nazionale, Genova.

Il traghetto, destinato alla rotta Genova-Palermo, potrà essere rifornito tramite una bettolina Panfido, in arrivo entro l’anno, supportata dal gruppo Axpo per la logistica del gas. La nave, già in grado di percorrere il viaggio dalla Cina alimentata a GNL, rappresenta un passo importante nella decarbonizzazione dei trasporti marittimi.

Secondo GNV, l’uso di GNL e l’aumentata capacità di carico porteranno a una riduzione del 50% delle emissioni di CO₂ per unità trasportata. Un miglioramento rispetto al -30/40% già ottenuto con le unità più recenti a carburante tradizionale a basso tenore di zolfo.

Durante i GNV Awards di Valencia, l’AD Matteo Catani ha sottolineato la necessità di accelerare le autorizzazioni nazionali sul GNL, prendendo esempio da Francia, Spagna e Nord Europa dove il rifornimento è già diffuso.

Sul fronte commerciale, GNV ha registrato 1,7 milioni di passeggeri tra giugno e settembre 2025 (+9% rispetto al 2024), grazie a nuove rotte come Civitavecchia-Tunisi e Sète-Algeria, e a una crescita consistente su Sicilia (+10%), Sardegna (+6%), Marocco (+6%) e Tunisia (+8%).

Catani ha ribadito l’obiettivo del gruppo MSC: essere leader nella qualità del servizio, più che in grandezza. Matteo Della Valle, direttore commerciale, ha definito i risultati “il frutto di scelte mirate”, inclusi refitting strategici.

