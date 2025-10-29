GNV si rafforza in Marocco: Carole Montarsolo nuovo direttore generale

GNV continua a puntare sul mercato nordafricano nominando Carole Montarsolo, 37 anni, nuovo direttore generale di GNV Marocco. Con dieci anni di esperienza consolidata nel settore dello shipping e una conoscenza diretta del mercato marocchino, Montarsolo guiderà le attività della compagnia nel paese.

“La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino – ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di GNV, compagnia di traghetti del gruppo MSC. – In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, GNV Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa”.

Carole Montarsolo ha seguito da vicino l’espansione di GNV in Marocco, partecipando all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023, segnando un consolidamento strategico della compagnia nella regione.

