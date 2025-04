GNV Orion salpa dalla Cina: nuova nave green pronta a rafforzare la flotta del Gruppo MSC

Prosegue a ritmo serrato il piano di rinnovamento della flotta GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC. È stata consegnata oggi presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI), in Cina, la GNV Orion, seconda delle quattro nuove navi di ultima generazione previste dal programma di espansione. La nave, che partirà a breve verso il Mediterraneo, entrerà ufficialmente in servizio entro la fine di giugno, operando inizialmente sulla rotta Genova–Palermo. Con una stazza lorda di circa 52.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri e una larghezza di 29,60 metri, GNV Orion può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. A bordo troveranno posto fino a 1.700 passeggeri distribuiti in 433 cabine, mentre il garage potrà accogliere 3.080 metri lineari di carico. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti del cantiere GSI, insieme a una delegazione del Gruppo MSC e di GNV, sottolineando l’importanza strategica dell’operazione.



Una nave all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità - GNV Orion rappresenta un salto di qualità anche in termini di efficienza ambientale. Rispetto alle unità attualmente in flotta, garantirà una riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 30% per tonnellata di carico trasportata. Si tratta di una naturale evoluzione della GNV Polaris, rispetto alla quale offre circa 200 cabine in più, ampliando la capacità ricettiva e migliorando la gestione dei flussi stagionali. Come tutte le nuove unità previste nel piano di rinnovamento, la Orion è predisposta per il cold ironing, tecnologia che permette alla nave di collegarsi alla rete elettrica di terra durante le soste in porto, riducendo così le emissioni e migliorando la qualità dell’aria e dell’ambiente sonoro nelle aree portuali. La nave è inoltre equipaggiata con sistemi avanzati per la riduzione delle emissioni, come impianti EGCS (scrubber) e SCR (riduzione catalitica selettiva), pienamente conformi agli standard IMO Tier III. A bordo non mancano poi le soluzioni “energy saving”, come il riciclo del calore tramite turbo-alternatore, l’ottimizzazione elettrica con inverter, illuminazione full LED, ottimizzazione idrodinamica della carena, e l’impiego di vernici siliconiche per ridurre la resistenza in acqua.



Una flotta sempre più moderna - Il piano di espansione GNV, che prevede la consegna delle restanti due unità con ben undici mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, conferma la volontà del Gruppo MSC di investire in sostenibilità, innovazione e qualità del servizio. GNV Orion è un tassello fondamentale nella strategia della compagnia per rispondere in modo sempre più efficiente e responsabile alla crescente domanda di mobilità marittima nel Mediterraneo.

