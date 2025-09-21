Global Sumud Flotilla, lunedì 22 sciopero generale anche a Genova: stop a trasporti e scuole

Lunedì 22 settembre si prospetta una giornata complicata anche per Genova, in seguito allo sciopero generale indetto dall’USB a sostegno della Global Sumud Flotilla, missione umanitaria per la popolazione palestinese. Lo sciopero interesserà sia il comparto pubblico che quello privato. Nel trasporto ferroviario l’astensione dal lavoro sarà attiva dalla mezzanotte alle 23, mentre per autobus, traghetti, logistica e merci si applicheranno modalità diverse, ma sempre su un arco di 24 ore. Anche i tassisti aderiranno all’agitazione, fermandosi per l’intera giornata.

Ad aderire allo sciopero anche altre sigle tra cui Cub, Sgb, Adl Varese e Usi-Cit – che hanno proclamato ulteriori proteste nel comparto merci su rotaia (dalle 21 del 21 settembre alle 21 del giorno successivo), nel settore autostradale (dalle 22 del 21 settembre per 24 ore) e nei porti, dove lo stop è previsto per l’intera giornata del 22.

Portuali - Come in molte altre città di Italia, lavoratori e sindacati si uniranno in un presidio in solidarietà con la popolazione civile di Gaza e in favore della missione umanitaria della nave Global Sumud Flotilla, in viaggio verso la zona di guerra per portare alimenti e beni di prima necessità nella Striscia del conflitto. A Genova il presidio avrà luogo dalle ore 8 davanti al varco Albertazzi di San Benigno

Perchè - Come si legge nel comunicato diffuso dal sindacato Usb, l’astensione dal lavoro per la giornata di domani è indetta “in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell'esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumund Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”. Le sigle sindacali autonome che hanno promosso l'iniziativa chiedono inoltre "sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali".

Studenti - Mobilitazione anche da parte degli studenti delle università: il movimento Cambiare Rotta organizza per domani due preconcentramenti in via Balbi 4 e in piazza Montanto che poi si uniranno al presidio al Varco San Benigno.

Prefettura - Sciopero che ha fatto scattare l'azione del Prefetto di Genova Cinzia Torraco, che ha adottato un provvedimento di precettazione indirizzato al personale dell’ospedale Galliera, "al fine di garantire i servizi essenziali, conformemente alle disposizioni della suddetta legge."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.