Giro dell'Appennino 2022, la "Pedalata per la pace" anticipa la gara

di Edoardo Cozza

Alla vigilia della classica che arriva a Genova, giunta all'83^ edizione, appassionati e pro' sono arrivati sul Passo della Bocchetta in nome della pace

Oggi, vigilia dell'83° Giro dell'Appennino, l'U.S. Pontedecimo Ciclismo ha organizzato la Pedalata per la Pace: pedalata cicloturistica, non competitiva, con partecipazione gratuita. Partenza dal piazzale sud del Centro Commerciale l'Aquilone (dietro il distributore di carburante), arrivo al Passo della Bocchetta dove i partecipanti sono stati accolti dal sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora.

Gli Amatori dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo, con le loro caratteristiche maglie granata, insieme a tanti altri ciclisti che hanno aderito all’iniziativa (dal versante di Voltaggio sono arrivati sulla Bocchetta anche gli atleti della OVERALL TRE COLLI),hanno accompagnato Maksym Bilyi, Campione Nazionale Ucraino Under 23; Luca Raggio che ha vestito la maglia della Nazionale Ucraina avuta in dono proprio da Maksym Bilyi quando erano compagni di squadra nella D'Amico UM Tools Area Zero VVF; Davide Rebellin che domani sarà in gara al Giro dell'Appennino, alla soglia dei 51 anni.

“Persone di ogni età, accomunate dalla passione per il ciclismo, hanno accompagnato questo giovane campione ucraino. Così guardiamo al futuro lanciando un messaggio di pace – dichiara Enrico Costa, presidente dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo -. E' stato il modo migliore per trascorrere la vigilia del Giro dell’Appennino”.

Assente giustificato il campione ucraino professionisti Andrii Ponomar che, per il regolamento anticovid della squadra, è obbligato a rimanere nella "bolla" alla vigilia di una gara.