Giro d'Italia a Genova, Stefano Oldani in volata sul traguardo di via XX Settembre

di Marco Innocenti

Il 24enne ciclista italiano ha bruciato allo sprint il compagno di squadra Lorenzo Rota. Terzo gradino del podio per l'olandese Gjis Leemreize

Va all'italiano Stefano Oldani la volata per la vittoria sul traguardo del Giro d'Italia in via XX Settembre a Genova. Al termine dei 204 chilometri di gara, infatti, il ciclista 24enne ha avuto la meglio sull'olandese Leemreize, che ha lanciato la volata finendo la corsa alle spalle anche di Lorenzo Rota. Lacrime di gioia per il ciclista della ALPECIN-FENIX che, appena superato il traguardo genovese, si è accasciato sull'asfalto scoppiando in un pianto liberatorio: per lui è la prima vittoria al Giro. A 9'07" dal vincitore arriva il gruppo con la maglia rosa.