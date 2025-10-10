Giovani al centro: dalla fragilità alla ripartenza, il caso Carcare con Fondazione De Mari

E' un progetto strategico della Fondazione De Mari nell’ambito del settore “Volontariato, Filantropia, Beneficenza”. Realizzato con l’obiettivo di sostenere un nuovo approccio alla riabilitazione di soggetti con fragilità psichiche.

Si snoda su Carcare dove sono stati realizzati spazi di aggregazione diurna e di presa in carico per persone con disagio psichico, ubicati in luoghi di socialità aperti alla cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce di età più giovani e alle persone con background migratorio, che rispondano in maniera flessibile alle esigenze specifiche del savonese e della Valbormida, integrandosi con gli altri interventi realizzati dai servizi socio- sanitari territoriali.

Si è costituito così un forte partenariato, di cui è capofila ASL2, e costituito anche dal Comune di Savona, APS “Un club per amico”, Il Comitato ARCI Savona, il Comune di Carcare, l’APS “Noi per voi”, Istituto Comprensivo Statale di Carcare, quello di Millesimo, quello di Cairo Montenotte, il Liceo Calasanzio di Carcare, l’Istituto di Formazione Superiore “Patetta”, il Centro di Formazione Professionale “Valbormida Formazione”, la Cooperativa sociale “Il Faggio”, la Cooperativa Sociale “Cooperarci”, la Fondazione l’Ancora di Varazze.

Presso due luoghi “non connotati”, uno ubicato a Savona e uno a Carcare, operatori del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ma anche dei rispettivi Distretti e delle organizzazioni di terzo settore aderenti al progetto, si sono formati due gruppi di lavoro integrati che hanno iniziato ad operare predisponendo progetti individualizzati di riabilitazione per ognuno dei partecipanti.

La governance del progetto è stata affidata alla cabina di regia di cui fanno parte ASL 2, Fondazione De Mari, Comune di Savona e Comune di Carcare. Nel corso del 2023 la cabina di regia si è riunita due volte, mentre presso lo Spazio di Carcare si è realizzato un evento di inaugurazione che è stato anche occasione di incontro per tutti gli stakeholder del territorio e in particolare le scuole, i Comuni della Valbormida, gli operatori socio sanitari.

SINTESI:

Nato come richiesta di ASL2Savonese all’interno del bando Welfare di Comunità, ma diventato poi progetto strategico della Fondazione De Mari che ha stipulato protocollo d’intesa con ASL2Savonese per la sua realizzazione.

Si rivolge ai giovani dai 16 ai 30 anni della Valbormida, area con forti fragilità socioeconomiche.

Obiettivo: intercettare bisogni di salute e disagio giovanile, offrendo supporto psicologico, orientamento scolastico/lavorativo, attività educative, prevenzione e sostegno alle famiglie.

ORGANIZZAZIONE

Sede: Carcare – in spazi accessibili e non medicalizzati (inaugurazione ottobre 2023).

Equipe multidisciplinare: psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali.

Rete: scuole superiori locali, enti di formazione, servizi ASL e sociali, associazioni.

ATTIVITA’ SVOLTE

Supporto individuale: psicologico, psicoterapia, colloqui educativi e riabilitativi.

Attività di gruppo: life skills, risocializzazione, discussioni guidate.

Orientamento scolastico e lavorativo: CV, colloqui, accompagnamento al lavoro.

Prevenzione e promozione del benessere: interventi su affettività, sessualità, dinamiche di gruppo, dipendenze.

Supporto familiare: metodo Dialogo Aperto.

