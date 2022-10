Giornata dell'alimentazione, Coldiretti: "Tavole più povere per il 51%"

Più di un italiano su due (51%) taglia la spesa nel carrello a causa della crescita record dei prezzi che ha ridotto il potere d'acquisto dei cittadini con un effetto a valanga sull'intera filiera agroalimentare. Rincari che per il 2022 pesano nelle famiglie italiane 650 euro in più a causa dell'esplosivo aumento delle bollette, a partire dal gas. Questo l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta la penisola.

Secondo i risultati dell'indagine condotta sul sito www.coldiretti.it il 18% dei consumatori per effetto dell'inflazione rilevata dall'Istat dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, orientandosi verso prodotti low cost per poter arrivare a fine mese, mentre solo 1/3 (31%) è riuscito a non modificare le abitudini di spesa. E l'effetto nei discount alimentari è evidente: nei primi otto mesi balzo del +9,5% nelle vendite in valore, il più elevato nel dettaglio.

L'aumento dei costi colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne, dove più di un'azienda agricola su 10 (13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività ma ben oltre 1/3 del totale nazionale (34%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea. "Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi" - afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - che bisogna intervenire subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani".