Giornata contro spreco alimentare, da Coop Liguria 70mila euro per i progetti di sette associazioni

Nella Giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare, Coop Liguria ha organizzato con la rete Ricibo l’evento “Cibo, spreco e povertà”, nel cui ambito ha consegnato a sette associazioni del territorio le donazioni legate al bando “Un voto, un pasto”.

Risorse - Il bando ha messo in palio contributi per 65.000 euro (poi portati a 70.000 aggiungendo un ulteriore premio) destinati ai progetti di lotta alla povertà più votati dai Soci tra quelli presentati dalle associazioni di tutta la Liguria e delle altre aree dove la Cooperativa è presente.

Vincitore - Il primo progetto classificato sui 33 in gara è risultato “Tavola aperta: un pasto per tutti”, presentato dall’associazione genovese “Music for Peace”, che si è aggiudicato il contributo più consistente, pari a 15.000 euro.

Progetti - I progetti più votati nelle cinque aree territoriali individuate da Coop Liguria (Genovese più Novi e Ovada; Savonese più Mondovì; Imperiese; Spezzino; Tigullio-Golfo Paradiso) hanno invece ricevuto 10.000 euro ciascuno. Da regolamento, essendo il progetto più votato risultato primo anche nella sua area territoriale, il contributo da 10.000 euro di quell’area è passato al secondo classificato.

Vincitori - Le donazioni da 10.000 euro se le sono aggiudicate:

• per l’area genovese più Ovada e Novi Ligure, il progetto “Dalla Valbisagno alla Valtrebbia: alimentiamo una rete solidale”, proposto dalle associazioni della Valbisagno;

• per l’area savonese più Mondovì, il progetto “COOPeriamo al consumo consapevole, responsabile e solidale” della Cittadella della Carità di Mondovì gestita dalla Caritas Diocesana;

• per l’area imperiese, il progetto “Cucine solidali” dell’Associazione San Vincenzo De Paoli;

• per l’area spezzina, il progetto “Il buon mercato: solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà”, proposto dalla Pubblica Assistenza La Misericordia & Olmo di Sarzana;

• per il Tigullio-Golfo Paradiso, il progetto “Che nessuno resti indietro” della Consulta del volontariato.

Solidarietà - Visto il numero molto elevato di progetti arrivati dall’area genovese, Coop Liguria ha deciso di premiare con un ulteriore contributo di 5.000 euro anche la terza associazione classificata in quell’area, cioè la Mensa di Vallata della Val Polcevera, con il progetto “Aggiungi un posto a tavola”.

Supporto - Questi aiuti si sommano alle donazioni che Coop Liguria garantisce alle associazioni nell’arco dell’anno. Nel 2024, la Cooperativa ha donato merci per un valore di 1,2 milioni di euro grazie al progetto Buon Fine, che recupera i prodotti non più vendibili dei punti vendita (cioè quelli danneggiati nelle confezioni o prossimi alla scadenza). Inoltre ha organizzato raccolte in collaborazione con le associazioni, invitando i propri Soci e clienti a supportarle. Grazie a questa modalità, sono state donate altre 78 tonnellate di merci.

Un voto, un pasto - Da anni, inoltre, Coop Liguria ha collegato alla solidarietà anche l’appuntamento istituzionale delle assemblee di bilancio, incentivando i Soci a partecipare con la formula “Un voto, un pasto”. Nel 2024, sono stati stanziati in questo modo ben 136.500 euro, in parte utilizzati per finanziare il bando e in parte consegnati direttamente a 73 associazioni del territorio lo scorso settembre, tramite erogazioni liberali.

Roberto Pittalis, presidente Coop Liguria - "Crediamo che la povertà si possa sconfiggere solo con interventi organici e con il lavoro di rete e proprio per questo il nostro supporto alle associazioni del territorio si traduce in una pluralità di azioni: dal recupero dei prodotti non più vendibili dei negozi, che trasforma gli sprechi in risorse, ai contributi in denaro, che aiutano le associazioni ad acquistare tutto quello che non riescono a ricevere attraverso le donazioni e le raccolte. La scelta di collegare il voto dei Soci sul bilancio alla solidarietà, donando un pasto per ogni voto espresso, è risultata vincente, oltre che molto apprezzata dai Soci, e in questi anni ci ha permesso di donare al territorio la ragguardevole cifra di 340.000 euro. Quest’anno abbiamo voluto sperimentare anche la novità del bando, che valuteremo se riproporre in futuro”.

Contributo - Dalla Fondazione San Paolo sono stati donati 220mila euro a sostegno triennale della Rete Ricibo, (di cui 150mila attraverso la Convenzione con il Comune di Genova) a copertura delle attività realizzate tra autunno 2022 e primavera 2025.

