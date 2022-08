Ginnastica artistica, la genovese Asia D'Amato trionfa agli Europei: è oro

di Redazione

Succede a Vanessa Ferrari che, proprio 15 anni fa, conquistò il titolo continentale. Terza un'altra italiana: Martina Maggio

La genovese Asia D'Amato ha conquistato la medaglia d'oro, offrendo il meglio di sé con una prestazione semplicemente perfetta.

La 19enne è stata davvero insuperabile nel concorso generale, totalizzando complessivamente 54.732 punti e lasciandosi alle spalle la britannica Alice Kinsella, che non è riuscita ad andare oltre il punteggio di 54,132. La formidabile giornata azzurra in terra tedesca è stata completata da Martina Maggio, che di punti ne ha ottenuti 53,965 dopo la propria esibizione, ma le sono bastati per mettersi al collo la medaglia di bronzo.

D'Amato succede a Vanessa Ferrari che, proprio 15 anni fa, conquistò il titolo continentale. La ligure ha ottenuto 13.766 punti nel volteggio, 13.900 alle parallele, 13.500 nella trave, 13.566 nel corpo libero e ha dunque potuto mettere le mani sull'oro.