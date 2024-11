Gilardino fa il colpo a Parma e poi si sfoga: “Sono solo con la squadra, che difenderò alla morte”

E’ dolce la notte di Parma per il Genoa. Un gol di Pinamonti regala a mister Gilardino una vittoria che rimette un po’ a posto la classifica e soprattutto rinsalda la sua panchina. E Gila si toglie qualche sassolino nel dopo gara: “Siamo stati squadra e questo racchiude tante sfumature positive. Ho avuto risposte in queste settimane dal gruppo, anche delle difficoltà e stasera abbiamo raccolto. Grande interpretazione della gara, anche dei giovanissimi in campo. Non è scontato, in una situazione di emergenza, ho cercato di isolare la squadra da queste situazioni e continuerò a farlo. Quest'anno - prosegue il tecnico - siamo chiamati all'impresa per come è stato l'inizio e per come si sta evolvendo tutto ciò che succede al di fuori del campo. Bisogna dare atto ai ragazzi, io sono solo con loro ma non mi interessa, andiamo a combattere fino alla fine, li difenderò alla morte".

Insomma Gila fa capire all’esterno le sue difficoltà di tutti. La risposta del gruppo è arrivata e potrebbe essere una svolta in attesa di alcuni recuperi oltre ad un Balotelli in più che ha giocato pochi minuti nel finale prendendo un cartellino giallo peraltro esagerato dall’arbitro Guida. Gila sull’attaccante è fiducioso: “Mario deve lavorare ancora molto ma quando sarà pronto ci farà molto”.

Intanto oltre a Pinamonti, un gol e in palo, si è rivisto un Frendrup eccellente e un Thorsby instancabile. Difesa che non ha preso gol e in avanti c’è il baby Ekhator che propizia la rete è tanto sacrificio. Frendrup però è chiaro: “Vittoria meritata ma ora c’è subito un match duro con il Como al Ferraris”.