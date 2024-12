Ghio, la madre a Francesca che denunciò stupro: "Vuoi imporre lezioni di affettività e sesso a scuola per manipolare i bambini, io ti nego consenso"

Monica Menesello, madre di Francesca Ghio, consigliere comunale che in aula aveva denunciato uno stupro patito a 12 anni di età, si rivolge alla figlia con un video su Youtube. "Cara Franci, non capisco perché tu non mi abbia detto addio quando ti ho detto che ti nego il consenso" comincia la donna, che aggiunge: "C'è troppa violenza, contro le donne, i bambini, gli uomini, gli anziani, i soldati... ma non è con il modo che tu hai scelto che si combatte. In particolare, secondo la Menesello, "io sono già condannata, bruciata sul rogo senza processo: che bella madre snaturata". E ancora, "il tuo mantra è l’urgenza di imporre per legge le lezioni di affettività e di sesso nelle scuole, a partire dai tre anni... Avete molta fretta di far approvare questa legge aberrante, per andare a manipolare i bambini, io ti nego il consenso".



La replica di Francesca Ghio, contattata dal Secolo XIX, alla madre: "Capisco la sofferenza enorme che prova mia mamma, come tutti i genitori che devono affrontare questa realtà. A lei sono molto legata, è una donna coraggiosa, è rimasta colpita che io sia riuscita a condividere pubblicamente il dolore vissuto. Mia mamma è stata a sua volta vittima di violenza, ha passato lunghi anni di terribili sofferenze ed è piegata dal dolore; vuole proteggermi, a suo modo. Ma come possono essere i genitori a proteggere i figli se la violenza è così diffusa? Anche per mia mamma lotto, perché lei non ha potuto farlo, e anche se al momento dello schianto oggi preferisce guardare altrove, io, con una forza a volte sconosciuta dai genitori, porto avanti le mie battaglie politiche. Perché se il problema è collettivo, anche le risposte devono esserlo. Penso che questo sia esaustivo e conclusivo sulla mia vicenda personale".