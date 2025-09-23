Ghe Semmo Festival: un successo non solo di genovesità, lo spettacolo giovedì sera su Telenord

Uno straordinario successo di pubblico e qualità. Sintesi dell'edizione 2025 del Ghe Semmo Festival (foto Angelo Lavizzari), la vetrina della canzone ligure in scena per la settima stagione consecutiva sul palco del Cabannun di Campomorone con la direzione artistica di Mike fC e il fondamentale supporto del Comune.

Giovedì 25 settembre dalle 20.40 la trasmissione integrale della serata su Telenord e telenord.it, puntata speciale di Scignoria!, con innumerevoli artisti dai più disparati angoli di Liguria, ma pure con la partecipazione di interpreti provenienti da Basilicata, Marche e non solo. Assieme al professor Franco Bampi, un viaggio tra lingue, accenti e dialetti italiani.

Mattatore dell'evento, anche, il comico Andrea Di Marco per una serata tutta da vivere su Telenord e telenord.it nel nome della musica e della Liguria.

La sintesi del sindaco Giancarlo Campora: "Soddisfazione nel notare una risposta così massiccia e ricca d'entusiasmo, per noi già avviata nel pomeriggio del concerto con il momento dedicato a favole e poesie del territorio. Sono certo che potrà essere una visione piacevole per tutti coloro che giovedì sera vorranno scegliere Telenord. Emozioni all'insegna del valore di comunità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.