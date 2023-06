Geo Barents: sbarco alla Spezia, ragazzo siriano disperso in alto mare per recuperare una tanica di benzina

E' terminato lo sbarco dei 13 migranti raccolti nel Mediterraneo dalla Geo Barents. Resta da confermare la ripartizione dei migranti probabilmente nei centri di Genova e Savona.

La nave di Medici senza Frontiere ha attraccato alle 13.58 a Molo Garibaldi Est della Spezia la Geo Barents, con a bordo 13 migranti salvati sabato mattina mentre, secondo quanto riferito dall'organizzazione, si trovavano a bordo di un gommone in acque maltesi. Tra i profughi, due donne e due minori non accompagnati. Sono siriani, sud sudanesi e palestinesi: erano partiti tre giorni prima dalla Libia in 14, ma un giovane siriano di 23 anni è caduto in mare nel tentativo di recuperare una tanica di benzina ed è disperso. I migranti hanno raccontato all'equipaggio che sarebbero stati avvicinati per due volte durante la traversata, una volta da un mercantile che ha fornito loro cibo e acqua, la seconda volta da quella che serebbe stata la Marina maltese che avrebbe fornito loro carburante per proseguire il viaggio verso l'Italia. Msf ha richiesto un porto di sbarco più vicino all'area di soccorso, perché le persone a bordo sono "provate e traumatizzate" ottenendo invece il porto della Spezia. È la terza volta che Geo Barents approda nel porto della Spezia, la prima a gennaio e la seconda a maggio. I migranti vengono accolti dal campo installato sul molo da Caritas diocesana e Croce Rossa e dopo i controlli della questura verranno destinati a strutture in Liguria. Intanto al varco di accesso del porto al Canaletto è in corso la manifestazione Welcome Refugees, con partiti del centrosinistra e associazioni.

A bordo con i migranti anche 29 membri d'equipaggio e 9 tra rappresentanti della ong e media