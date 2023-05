Geo Barents alla Spezia, Sommariva: "Il nostro porto è pronto, sulla nave 50 minori non accompagnati"

Venerdì saranno 336 i migranti che sbarcheranno nel porto della Spezia, di cui 50 costituiti da minori non accompagnati, provenienti prevalentemente da Paesi teatro diguerra, come il Sudan o la Siria. Il porto risponderà in maniera efficiente come di consueto, noi siamo in grado di gestire queste situazioni con una collaborazione con il terminalista container lsct che metterà a disposizione una parte della banchina Garibaldi Est, ovvero il lato dove non stazionano le navi da crociera. Successivamente ci saranno le consuete mobilitazioni delle strutture d'accoglienza la Caritas della Croce Rossa in primis, Non penso che avremo problemi da questo punto di vista". Così il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Orientale della Liguria Mario Sommariva, sullo sbarco previsto per venerdì nel porto della Spezia della nave Ong Geo Barents, con a bordo oltre 300 migranti. L'imbarcazione dovrebbe attraccare verso le 13.