Genova, volano dal burrone dopo aver urtato un cinghiale. Poi un salto di trenta metri

di Redazione

L'incidente stanotte alle 4 quando i tre ragazzi si trovavano sul versante di levante del Monte Fasce, praticamente nella zona di Uscio

Poteva finire in tragedia l'incidente stradale avvenuto questa notte sulla strada del monte Fasce, appena dopo il monte Cornua. Una macchina con a bordo tre ragazzi è finita all'improvviso fuori strada finendo in un burrone rovesciandosi poi per trenta metri.

Il tutto è avvenuto nel cuore della notte: poco prima delle 4 quando i tre ragazzi si trovavano sul versante di levante del Monte, praticamente nella zona di Uscio. Dalle prime testimonianze dei ragazzi sembra che un cinghiale si sia parato improvvisamente sulla carreggiata: l'urto è stato inevitabile.

Gli occupanti del mezzo dopo che la loro vettura si è fermata in fondo al dirupo sono riusciti ad avvertire i soccorsi. Sul posto i medici del 118, i vigili del fuoco della sezione di Rapallo e i carabinieri che hanno prestato loro le prime cure. Per fortuna nulla di grave anche se sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.

Sull'incidente indagano i carabinieri.