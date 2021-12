Incidente in A26 fra Ovada e Masone: 9 chilometri di coda in entrambe le direzioni

di Marco Innocenti

Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per un cantiere e ha coinvolto 4 auto e un'ambulanza che trasportava un ferito

Incidente in A26 tra Ovada e Masone in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per cantieri. Coinvolte quattro auto e un'ambulanza che stava trasportando un ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Per consentire i rilievi il tratto è stato chiuso fino circa alle 13.20, quando è stato possibile riaprire una corsia per senso di marcia.

Nonostante questo, i problemi al traffico sono rimasti notevoli, con ben 9 chilometri di coda in entrambe le direzioni, sia verso Genova che verso Gravellona Toce.