Genova: via al restauro dei primi due 'Libri delle Cerimonie' grazie a donazioni private

Grazie alle donazioni di cittadini e imprese sarà possibile restaurare non solo il Primo, ma anche il Secondo Libro delle Cerimonie, preziosi manoscritti conservati all’Archivio di Stato di Genova. Il traguardo è stato raggiunto a soli tre mesi dall’appello lanciato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con il supporto del Comune, alla vigilia delle celebrazioni per i vent’anni dell’iscrizione dei Palazzi dei Rolli nel Patrimonio Unesco, in programma nel 2026.

"Questo risultato dimostra quanto il patrimonio culturale genovese sappia ancora coinvolgere e unire istituzioni, imprese e cittadini attorno a un obiettivo comune", sottolinea l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari. "I Libri delle Cerimonie non sono soltanto preziosi manoscritti d’archivio, ma una testimonianza viva dell’identità di Genova, del suo ruolo internazionale e della civiltà dell’ospitalità che ha dato origine al sistema dei Rolli".

Secondo Montanari, il restauro dei primi due volumi rappresenta "un segnale concreto di attenzione verso la tutela della memoria storica della città e un investimento sul futuro", affinché questi documenti possano continuare a essere studiati, valorizzati e trasmessi alle nuove generazioni in occasione e oltre le celebrazioni Unesco.

La serie dei Libri delle Cerimonie (Libri cerimoniarum) costituisce infatti la fonte principale per ricostruire l’unicità del sistema di ospitalità della Genova tra Cinque e Settecento. Accanto ai Rolli, che indicano i palazzi destinati a ospitare personalità illustri, questi manoscritti raccontano nel dettaglio la vita pubblica dell’epoca: feste, solennità religiose, eventi cittadini e celebrazioni legate alla presenza in città di sovrani, principi, nobili e ambasciatori. Pagine secolari, segnate dal tempo, che tornano ora a nuova vita grazie alla partecipazione della comunità.

