Genova: Vergassola e Riondino come Morgante e Margutte, in scena a Palazzo Reale

Dario Vergassola e David Riondino come Morgante e Margutte, i personaggi picareschi di Luigi Pulci, antieroi imperversanti nell'epoca dei poemi cavallereschi. I due attori saranno protagonisti della serata del 21 luglio alle 20,30 nel salone da ballo di Palazzo Reale a Genova, in via Balbi 10, nel ciclo della rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi”, ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova.



Morgante e Margutte sono il gigante e il mezzo gigante protagonisti del poema eroicomico scritto da Luigi Pulci per divertire la corte dei Medici. I paladini della Chanson de Roland sono diventati antieroi dediti alla vita da taverna piuttosto che alla guerra santa. David Riondino e Dario Vergassola (foto Max Valle) si immedesimano nelle trame spregiudicate e burlesche dei due straordinari personaggi, il primo come diretto discendente del verseggiare all’improvviso, il secondo con il tono disincantato del ligure mugugnone e pessimista. Una collaudata sintonia artistica e umana che sul palco fa scintille.



Prima dello spettacolo, alle ore 19 nel Salotto del Tempo si riuniscono gli iscritti al terzo e ultimo appuntamento de “Il greco in tasca live”, lezione di greco per tutti tenuta da Stella Tramontana che, con il tutto esaurito, ha riscosso un’attenzione imprevedibile e ottenuto un successo significativo. Si tratta di un divertimento in grammatica per riconoscere che tutti noi, senza saperlo, il greco antico lo parliamo tutti i giorni. Un viaggio lungo sei millenni per scoprire chi siamo, un percorso tra storia, cultura, lingua e letteratura. Grammatica e filologia senza paura di finire in una polverosa lezione, ma come chiavi d’accesso ad un mondo, quello greco, a cui dobbiamo il teatro, la filosofia, la medicina, la matematica, l’astronomia. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it. Il biglietto per la lezione è valido per lo spettacolo a seguire.